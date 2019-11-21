Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не хотят, чтобы он стал президентом Соединенных Штатов. Об этом Байден рассказал на теледебатах претендентов от Демократической партии, сообщает 112 Украина со ссылкой на NBC.

По словам Байдена, к такому выводу он пришел после того, как в Конгрессе прошли слушания в деле об импичменте Трампа.

«Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом. Владимир Путин не хочет, чтобы я был президентом», - сказал бывший вице-президент.

Также он подчеркнул, что наиболее важным соображением для избирателей-демократов в гонке является выбор президента, который сможет победить Трампа, обеспечить демократическое большинство в Сенате и увеличить число демократов в Палате представителей.

Напомним, палата представителей Конгресса США начала расследование против Трампа в рамках процедуры импичмента из-за скандала вокруг его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Общаясь с президентом Украины, Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена. В то же время военная помощь Украине была приостановлена. Конгрессмены от демократов хотят установить, не использовал ли президент США военную помощь как рычаг влияния на Киев для достижения собственных политических интересов.