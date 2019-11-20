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В Польше полиция задержала 19- 21-летних граждан Украины, которые ночью тяжело ранили своего соотечественника – 21-летнего студента. Инцидент произошел на улице Скаржинского в Кракове, неподалеку общежитий одного из местных вузов, сообщает Радио Свобода.

Нападение произошло поздно вечером во вторник. С колотыми ранами спины и ягодиц пострадавшего госпитализировали.

Полиция и прокуратура всю ночь работала на месте инцидента. Правоохранители допросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Полиция задержала преступников в среду после полудня в их краковской квартире. Следователи выясняют роль задержанных в нападении, а также мотивы их преступления.
ForUm

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