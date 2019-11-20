Михаил Бродский обратился к украинским мужчинам с призывом соблюдать гигиену. В своем Instagram известный бизнесмен и политик поделился опытом депиляции, отметив, что эта процедура важна для комфортной жизни, сообщает Nabludatel.

6о-летний Бродский опубликовал фото в шортах из личного архива. Изображение с идеально депилированной кожей ног, а также небольшим порезом возле левой коленки, сопровождала подпись, в которой автор сформулировал четыре плюса депиляции.

«Сегодня хочу поговорить с вами про мужскую депиляцию. однажды я любовался своими любимыми свинками и подметил, что у них довольно таки гладкие ноги. почему бы нет, подумал я, и впервые в жизни избавился от волос на ногах, а потом и в других местах. и мне это чертовски понравилось. плюсы: 1. позволяет избавиться от шерсти минимум на три недели; 2. кожа отлично дышит; 3. вам приятно себя трогать, а ваша жена вообще будет в восторге; 4. абсолютно безболезненная процедура», — написал Михаил Бродский.

Также он пообещал продолжить цикл образовательных постов о мужской гигиене и на следующей неделе рассказать о разных типах депиляции. «Есть такие виды мужской депиляции, как восковая и лазерная. С их помощью можно спокойно забыть о раздражениях на коже. Но об этом более детально мы поговорим в следующем посте, который выйдет через неделю», — пообещал бизнесмен.

В конце поста Бродский призвал мужчин оставаться мужчинами, а также не бояться экспериментировать.

Публикация получила преимущественно позитивные отклики у аудитории политика. За считанные минуты она набрала десятки лайков и комментариев. Пользователи Instagram похвалили Бродского за откровенность. Впрочем, без негатива тоже не обошлось: один из юзеров посоветовал политику более креативно «продвигать аккаунт».

«Рутина, связанная с развитием аккаунта демотивирует? возьмем это на себя!», — ответил Бродскому специалист по продвижению Instagram-страниц Максим.

Михаил Бродский известен своей экстравагантностью в социальных сетях. Он фанатеет от свинок: его Instagram наполнен фотографиями этих животных.

Впрочем, недавно восхищение четвероногими сыграла с Бродским злую шутку. В комментариях под видео певицы Оли Поляковой политик назвал вокал последней свиным. Издание «Голос» писало о громком скандале: поп-звезда сильно обиделась. А позже, после комментариев Бродского под другими ее постами, сочла такое поведение неприемлемым, приняв за сексуальные домогательства.