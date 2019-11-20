Сегодня, 20 ноября, в Киеве по адресу улица Введенская, 15 случайный прохожий наткнулся на окровавленный труп мужчины. Заявитель незамедлительно обратился к полицейским, чтобы сообщить о жуткой находке. Для разбирательств были направлены правоохранители, сообщает Информатор.

Парень обратился к проезжающему экипажу патрульных около 03:00.

Как рассказал заявитель, он заходил во двор и увидел, что на асфальте лежит мужчина в крови и не подает признаков жизни. Он даже не стал подходить ближе и сразу же обратился к полицейским.

Голова погибшего лежала рядом с большим камнем, на котором были видны явные следы крови. Предварительно, им и нанесли смертельные травмы. При осмотре тела на голове обнаружили серьезные повреждения черепа. Кровавые следы на асфальте были видны в радиусе одного метра. На шее трупа лежал веник. Также рядом лежали разбросанные личные вещи.

Стоит отметить, что мужчина был с оголенным торсом, предварительно, его кофта находилась рядом с ним. Также видно, что одежда погибшего вся грязная. Личность его не установлена. На вид погибшему около 30 лет. На месте работали экипажи патрульных, кинологи, следственно-оперативные группы Подольского и главного управления полиции Киева. Подробности инцидента выясняются.