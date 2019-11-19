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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перезапуском отношений, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государнства.

Во время переговоров была отмечена существенная экономическая составляющая визита главы чешского правительства в Украину. «Мощный состав представителей чешских деловых кругов, сопровождающих господина премьер-министра, свидетельствует о том, что наши шаги по улучшению бизнес-климата привлекают иностранный бизнес. Верю, что сегодняшний украинско-чешский бизнес-форум увеличит объем чешских инвестиций в Украину и активизирует взаимную торговлю», - отметил президент.

Отдельно глава государства поблагодарил Бабиша за решение о реабилитации украинских военных в чешских медицинских учреждениях и за содержательную встречу.

«Такая помощь является для нас, для каждого украинца, очень важной. Благодарен вам, уважаемый господин премьер-министр, за плодотворные переговоры. Надеюсь, что первые итоги реализации наших договоренностей мы подведем во время очередного заседания украинско-чешской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, которая должно состояться в ближайшее время в Киеве», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что в Украину прибыли около 100 представителей чешского бизнеса. «Значительную часть нашего разговора мы уделили тому, что должна делать украинская сторона, чтобы увеличивать количество чешских предприятий, которые открываются в Украине, и инвестиции чешского капитала. Это - защита этих инвестиций и уважение в бизнес-отношениях», - добавил Зеленский и выразил надежду, что бизнес-отношения между Украиной и Чехией улучшаться.

Со своей стороны Бабиш назвал встречу с президентом Украины перезапуском отношений. «Делегация наших предпринимателей очень велика. Здесь со мной и вице-премьер чешского правительства. Наши дискуссии и встречи были очень искренними, дружескими и очень конкретными», - сказал он.

Бабиш напомнил, что с 2014 года Чехия предоставила Украине 15 млн евро помощи, поддерживает реформ. «Все наши предприниматели и инвесторы следят за антикоррупционной деятельностью, за реформой правовой системы. Для нас особенно важно верховенство права, также крайне важно и для предпринимательской среды», - подчеркнул премьер-министр Чехии.

«Я считаю этот визит очень важным. Если у нас было 10 лет паузы, то теперь нам надо наверстывать. И я убежден, что общие экономические цели, которые мы конкретизировали относительно наших предприятий, мы сумеем превратить в наращивание товарооборота между Чехией и Украиной», - добавил Бабиш.
ForUm

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