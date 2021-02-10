Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о необходимости доработки законопроекта №3196-д, предусматривающего реформирование службы, который был принят парламентом в первом чтении.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ, сообщает «Европейская правда».

В заявлении определены ключевые направления, которые, по мнению СБУ, необходимо изменить в документе перед вынесением окончательного голосования.

В СБУ не поддерживают полный отказ от досудебного расследования и считают целесообразным такой шаг только тогда, «когда мы создадим единый независимый орган досудебного расследования». «Который не будет осуществлять при этом оперативно-розыскной деятельности», - отметили в СБУ.

Законопроект предусматривает, что функции досудебного расследования должны быть переданы Государственному бюро расследований до 2024 года, с возможностью продления для уже открытых дел до 2026 года.

Также в СБУ против уменьшения количества сотрудников до 17 000 в течение трех лет, мотивируя это нагрузкой на бюджет из-за необходимости компенсационных выплат.

Следует отметить, что оба пункта, которые критикует Баканов, получили поддержку Международной консультативной группы (НАТО, КМЕС, США), консультирующей Украину по реформе СБУ.

В частности, эти организации отмечают, что даже при предусмотренном проектом масштабе сокращения штата СБУ все равно будет иметь достаточно высокую численность по сравнению с западными контрразведками, из-за чего партнеры советуют сосредоточиться на эффективности обновленной службы и высоком финансовом обеспечении сотрудников при сокращении их количества.

Также напомним, что в ноябре прошлого года Баканов выступил категорически против принятия законопроекта №3196-д.

Напомним, 28 января Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины»