По факту гибели мужчины от взрыва неустановленного предмета в Днипре полиция открыла уголовные производства.
По данным пресс-службы облглавка, 19 ноября около 6:00 во дворе дома по ул. Гладкова произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно, гранаты.
В результате мужчина 1975 года получил телесные повреждения, от которых погиб.
На место выехала следственно оперативная группа и взрывотехники. По данному факту следственными открыто уголовное производство по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 115 с пометкой самоубийство Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция рассматривает все версии произошедшего и устанавливает обстоятельства взрыва.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время