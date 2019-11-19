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По факту гибели мужчины от взрыва неустановленного предмета в Днипре полиция открыла уголовные производства.

По данным пресс-службы облглавка, 19 ноября около 6:00 во дворе дома по ул. Гладкова произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно, гранаты.

В результате мужчина 1975 года получил телесные повреждения, от которых погиб.

На место выехала следственно оперативная группа и взрывотехники. По данному факту следственными открыто уголовное производство по статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 115 с пометкой самоубийство Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция рассматривает все версии произошедшего и устанавливает обстоятельства взрыва.
ForUm

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