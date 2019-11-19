В Запорожье полиция устанавливает обстоятельства смерти супругов и их сына.

Как сообщает пресс-служба облглавка, тела мужчины и женщины, а также их сына обнаружила родственница погибших.

В Днепровский отдел полиции поступило сообщение от женщины 1977 года о том, что ее сестра с субботы не выходит на связь.

По месту вызова прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с заявительницей зашла в дом ее родственников по ул. Ладожской, где было обнаружено тело женщины 1961 года. Кроме этого, в квартире находилось тело мужчины 1959 года, а также их сына 1994 года рождения.

На место происшествия немедленно прибыло руководство ГУНП, Днепровского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты, сотрудники прокуратуры.

«Предварительно установлено, что на телах супругов имеются телесные повреждения, а их сын обнаружен повешенным. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства», - отметила заместитель начальника следственного управления ГУНП Виктория Козарь.