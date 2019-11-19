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Служба безопасности Украины подозревает владельца донецкой дорожно-ремонтной фирмы в финансировании террористической организации «ДНР».

Как сообщает пресс-центр ведомства, сотрудники Управления СБ Украины в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево.

Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в «налоговые» органов террористов.

Установлено, что в течение 2015-2018 гг. квазиреспублике было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен.

Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые «налоговые органы ДНР».

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к финансированию терроризма.
ForUm

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