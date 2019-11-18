Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Беларуси в нижнюю палату парламента не прошел ни один оппозиционный кандидат. Предварительные итоги голосования опубликовала 18 ноября Центральная избирательная комиссия страны, пишет Радио Свобода.

В Палату представителей Национального собрания, по данным ЦИК, избраны представители Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, Белорусской аграрной партии, коммунисты, а также представители общественного объединения «Белая Русь». Все они поддерживают политику власти.

В прошлом созыве нижней палаты белорусского парламента, работали двое оппозиционных депутатов - Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из «Общества белорусского языка».

На нынешних выборах почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в процессе регистрации и агитационного периода.

17 ноября около 7 млн граждан Белоруссии, имеющих право голоса, избирали 110 депутатов нижней палаты парламента страны. На депутатские мандаты претендовали около 500 кандидатов. Явка на выборах, по данным ЦИК Беларуси, превысила 77%. За выборами следили около тысячи международных наблюдателей от ОБСЕ и СНГ.

Активисты Белорусского Хельсинкского комитета и центра «Весна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы» заявили о принуждении, шантаже и манипуляции во время досрочного голосования на выборах.

Евросоюз уже много лет не признает президентские и парламентские выборы в Беларуси соответствующими международным стандартам.

Александр Лукашенко правит Беларусью уже более 25 лет, это дольше, чем любой другой лидер в Европе.