Политолог Андрей Золотарев заявил, что председатель правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко был арестован по фактам, связанным с Украинским Медиа Холдингом и его владельцем Сергеем Курченко, которые имели место в 2013 году, тогда как главой этого банка он стал в 2014.

«Гриценко был назначен на пост главы правления Укрэксимбанка 1 августа 2014 года, Курченко сбежал из Украины в феврале 2014-го. При этом подозрение, врученное Гриценко в СИЗО, касается дела, открытого по факту событий 2013 года. Так что же в итоге предъявляют Гриценко?», - написал в своем Facebook Золотарев.

Как сообщила СБУ, Гриценко подозревают в содействии легализации незаконных доходов высокопоставленными лицами времен Виктора Януковича, а также в выводе из-под ареста имущества неназванного медиа-холдинга, которым, скорее всего, является УМХ.

«Каким образом, по мнению СБУ, руководитель банка может вывести имущество из-под ареста? Активы Курченко были арестованы Печерским судом по ходатайству Генпрокуратуры еще в 2015 году. Его медиа-холдинг в данный момент пребывает под управлением Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Его судьба полностью контролируется государством — нацагентством, судом и прокуратурой. Неужели влияние банковского сектора настолько укрепилось, что банкам отдали полномочия правоохранительных органов и исполнительных служб?», - считает политолог.

Золотарев также отметил, что если речь идет об аресте, наложенном банком на залоговое имущество из-за невыплаты кредита, то в этом случае ситуация еще более неясна.

«По данным, озвученным ГПУ, для обеспечения залога были заложены три компании — Kviten Solution Limited, Quickpace Limited и Sabulon trading ink. Ни одна из них — не медиа-холдинг. Поручителем выступил ООО «Корреспондент». И именно с Корреспондента, по сообщению Киевского хозсуда, еще в начале 2016 года был взыскан кредит, выданный Курченко. Что выводили, если кредит погашен? Хотя, учитывая личность обвинителя Кулика и самые известные из его «деловых связей», главный вопрос — не «что», а «кто», - пишет Золотарев.

Адвокат Гриценко Денис Галанский сообщил, что его подзащитный получил подозрение, подписанное прокурором ГПУ Константином Куликом.

Кулик был фигурантом уголовного и журналистского расследований. В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро расследовало против Кулика уголовное дело по факту незаконного обогащения. Однако Конституционный суд постановил, что такое преступления не может влечь за собой уголовную ответственность. А по данным Bihus.info, Кулик стал владельцем двух квартир в дорогом столичном жилом комплексе и сейчас незаконно строит дополнительные помещения на крыше.

Издание The New York Times называло Кулика одним из главных участников украинской группы влияния на выборы президента США, поскольку занимался расследованием деятельности компании «Бурисма», имеющей отношение к сыну бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

По словам генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, “известный на весь мир” Кулик прекращает свою работу в ГПУ с 1 января 202 года из-за неявки на переаттестацию.

Ранее бывший президент Петр Порошенко в эфире 1+1 обвинил Кулика в тесных связях с Игорем Коломойским.