также в разделеПроисшествия
На Киевщине из-за загоревшейся фуры пострадали 5 авто 13
Боевики 16 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь 22
На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина 13
В Харькове умер один из раненных при взрыве в Балаклее военных 18
Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе 19
В Одессе произошло ДТП со скорой 18
На Николаевщине сгорел пассажирский поезд 110
Внедорожник насмерть сбил двух мужчин, менявших колесо 47
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 195 взрывов за сутки 17
На Донбассе погиб украинский военный: работал снайпер 53
Украинскую девушку-боксера насмерть сбил поезд 46
Погибла женщина, трое пострадали в автокатастрофе на Винничине 21
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка 148
Боевики применили минометы 82-го калибра 24
В Генштабе назвали возможную причину взрывов в Балаклее 76
В Мариуполе патрульные попали в ДТП: есть пострадавшие 19
На Донбассе боевую травму получил один украинский военный 22
Взрывы в Балаклее: число раненых возросло до 5 45

Бойцы батальона патрульной полиции совместно с пограничниками по сообщению работников охраны животного мира Чернобыльского радиационно-биосферного заповедника в районе отселенного села Владимировка обнаружили охотников-нарушителей.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, 4 мужчин, жителей Киева и столичной области, находились в зоне отчуждения ЧАЭС без соответствующего разрешения с охотничьим огнестрельным оружием.

На месте происшествия полицейские изъяли 6 единиц оружия: 3 охотничьи нарезные ружья, одно гладкоствольное и 2 охотничьих карабина.

На нарушителей составлены административные протоколы по ст.46-1 КоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационной безопасности». Административные протоколы для принятия решения направлены в Ивановской районный суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1818 грн.
22
Теги