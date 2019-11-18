Бойцы батальона патрульной полиции совместно с пограничниками по сообщению работников охраны животного мира Чернобыльского радиационно-биосферного заповедника в районе отселенного села Владимировка обнаружили охотников-нарушителей.
Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, 4 мужчин, жителей Киева и столичной области, находились в зоне отчуждения ЧАЭС без соответствующего разрешения с охотничьим огнестрельным оружием.
На месте происшествия полицейские изъяли 6 единиц оружия: 3 охотничьи нарезные ружья, одно гладкоствольное и 2 охотничьих карабина.
На нарушителей составлены административные протоколы по ст.46-1 КоАП «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационной безопасности». Административные протоколы для принятия решения направлены в Ивановской районный суд.
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