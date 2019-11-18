На сегодняшний день в Польше работают почти 900 тысяч украинцев, сообщает RMF24 со ссылкой на заместителя директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцека Котловского.

«Напряженность на рынке труда в значительной степени сокращается за счет приплыва иммигрантов… На сегодняшний день только из Украины прибыло почти 900 тыс. иммигрантов, плюс из других государств, включительно из Беларуси. Нам кажется, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов», – отметил он, передает 112 Украина.

Напомним, в Эстонии в настоящее время, по данным разных источников, находятся порядка 30 тыс. украинцев, которые можно поделить на несколько категорий.

Украинские работники в Эстонии делятся на две категории. К первой группе относятся квалифицированные специалисты, которых приглашают в эстонские фирмы – IT-шники, медики, строители.

Во вторую категорию входят неквалифицированные работники, которые приезжают в основном с Донбасса, и на сезонные работы.