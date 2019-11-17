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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии прямой связи между принятием закона об особом статусе Донбасса и проведением Нормандского саммита.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Прямой взаимосвязи между проведением саммита в Нормандском формате и принятием закона об особом статусе Донбасса нет, но этот вопрос является краеугольным», — отметил Песков.

Он добавил, что встреча лидеров стран Нормандского формата может быть проведена в конце этого года.

Напомним, что украинская сторона заявила, что на заседании Трехсторонней контактной группы 12 ноября были сняты все препятствия на пути к встрече в Нормандском формате.

РФ назвала условием проведения нормандской встречи разведение сил и средств на трех участках на Донбассе.

Украинские военные и контролируемые Кремлем боевики «ДНР/ЛНР» отошли от линии соприкосновения в Станице Луганской, Золотом, а также в Богдановке и Петровском.
ForUm

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