На 42-году жизни умер лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев. Об этом сообщает ТАСС.
«Директор Института актуальной экономики, лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву», — пишут в издании.
Как сообщает Telegram-канал Mash, политик почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую.
«Прибывшие на станцию Узуново врачи констатировали смерть — сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.
Тело политика доставили на Павелецкий вокзал», — сообщили на канале.
Следственный комитет начал проверку по данному факту.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время