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На 42-году жизни умер лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Директор Института актуальной экономики, лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву», — пишут в издании.

Как сообщает Telegram-канал Mash, политик почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую. 

«Прибывшие на станцию Узуново врачи констатировали смерть — сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.

Тело политика доставили на Павелецкий вокзал», — сообщили на канале.

Следственный комитет начал проверку по данному факту.
ForUm

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