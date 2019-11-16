На 42-году жизни умер лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Директор Института актуальной экономики, лидер общественного-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву», — пишут в издании.

Как сообщает Telegram-канал Mash, политик почувствовал себя плохо, и ему вызвали скорую.

«Прибывшие на станцию Узуново врачи констатировали смерть — сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца.

Тело политика доставили на Павелецкий вокзал», — сообщили на канале.

Следственный комитет начал проверку по данному факту.