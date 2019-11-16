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В селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил человека. Как выяснилось, погибшей оказалась чемпионка Украины по боксу Амина Булах.

Как сообщили в полиции Киевской области, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что 18-летняя погибшая жительница села Тарасовка поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, была в наушниках и не услышала приближении поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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