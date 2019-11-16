также в разделеМир
Прокуратура США начала расследование против Джулиани 16
Президент Сербии попал в больницу 15
Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт 52
Старый новый премьер: Правительство Польши сформирует Моравецкий 18
Парламент Молдовы утвердил новое правительство 30
Столтенберг выступил за более конструктивные отношения с РФ 25
В Словакии школьный автобус столкнулся с грузовиком, 12 погибших 38
В РФ студент устроил стрельбу в колледже, есть жертвы 29
Бундестаг принял поправки для завершения строительства «Северного потока-2» 70
Рекордное наводнение в Венеции уже унесло 2 жизни 69
Польша: Правительство Моравецкого ушло в отставку 18
Financial Times: Россия может повторить судьбу СССР из-за глобального потепления 97
Парламент Молдовы отправил в отставку проевропейское правительство 30
SpaceX успешно запустила в космос 60 спутников Starlink 22
В РФ решили засекретить резонансное дело Голунова 18
Трампу прислали обломок Берлинской стены 37
В Британии назвали имена российских спонсоров партии Джонсона 58
Президент Боливии объявил внеочередные выборы 17

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил причины признания США Голан и непризнания Крыма — все дело в разных «фактических обстоятельствах».

Об этом идется на сайте Государственного департамента США.

 

«Фактические обстоятельства в этих двух случаях, очевидно, различны. Мы ясно сказали об этом, когда принималось решение. Мы просто признавали реальное положение дел на месте и историю, существовавшую в этом конкретном пространстве», — заявил Помпео.

Госсекретарь выразил мнение, что в случае с Голанскими высотами и с Крымом — это два вида различных фактических обстоятельств. Помпео не стал разъяснять, в чем суть этих различий, сославшись на то, что это сложно.

Напомним, что США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами в марте 2019 года. Израиль захватил эту территорию у Сирии в ходе войны 1967 года, а в 1981 году — аннексировал ее. ООН и большинство стран не признают аннексию Голанских высот Израилем.

Россия аннексировала украинский Крым после ввода туда войск и проведения незаконного референдума в 2014 году. Мировое сообщество осудило действия РФ и ввело санкции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги