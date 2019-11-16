Госсекретарь США Майк Помпео объяснил причины признания США Голан и непризнания Крыма — все дело в разных «фактических обстоятельствах».

Об этом идется на сайте Государственного департамента США.

«Фактические обстоятельства в этих двух случаях, очевидно, различны. Мы ясно сказали об этом, когда принималось решение. Мы просто признавали реальное положение дел на месте и историю, существовавшую в этом конкретном пространстве», — заявил Помпео.

Госсекретарь выразил мнение, что в случае с Голанскими высотами и с Крымом — это два вида различных фактических обстоятельств. Помпео не стал разъяснять, в чем суть этих различий, сославшись на то, что это сложно.

Напомним, что США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами в марте 2019 года. Израиль захватил эту территорию у Сирии в ходе войны 1967 года, а в 1981 году — аннексировал ее. ООН и большинство стран не признают аннексию Голанских высот Израилем.

Россия аннексировала украинский Крым после ввода туда войск и проведения незаконного референдума в 2014 году. Мировое сообщество осудило действия РФ и ввело санкции.