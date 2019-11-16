Президент Владимир Зеленский поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником.

Поздравление появилось в Facebook главы государства.

Зеленский заявил, что за каждым теле- и радиопродуктом стоит работа тысяч специалистов.

«Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики — все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал. Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального», — сказал он.

Президент призвал «творить изменения в Украине вместе».

Зеленский добавил, что во время войны работа телевидения и радио — это важная составляющая нацбезопасности и поиска собственной идентичности.

Напомним, что 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.