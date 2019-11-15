Бизнесмен Игорь Коломойский не является представителем команды президента Украины Владимира Зеленского и не уполномочен говорить от имени государства.

Об этом в Twitter пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель Владимира Зеленского.

«Игорь Коломойский не является ни представителем правительства, ни членом команды Владимира Зеленского. Он не имеет полномочий выступать от имени Украины или канцелярии президента, и никакие государственные дела с ним не обсуждаются», - написала она.

Напомним, в интервью New York Times Коломойский заявил, что не имеет скрытого влияния на правительство Зеленского. Но предупредил, что он начинает верить в такой сложившийся образ и способен воплотить его в жизнь.