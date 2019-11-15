Волонтёры организации «Наша Лепта» создали новый просветительский проект «Отцы и дети».

Фото: скриншот видео Youtube

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине».

В видеопроекте, который инициировали прихожане киевского храма в честь святителя Николая при больнице № 17, на вопросы, касающиеся веры и духовной жизни, отвечают священники киевских приходов.

В съёмках видео участвовали настоятель Свято-Никольского храма и руководитель проекта протоиерей Владимир Косточка и протоиереи Владислав Сагулин и Дмитрий Лящук.

«Уже видели свет два ролика. В них можно услышать ответы на такие вопросы: «Где живет Бог?», «Зачем Бог создал людей?», «Как Бог придумал время? Где и когда начало времени?», «Как Бог успевает следить за каждым человеком?», «Когда нам тяжело и что-то не получается - это испытание или Бог от нас отвернулся?», «Если я молюсь дома -Бог меня слышит?», «Как правильно молиться, чтобы были хорошие оценки?», «Что нужно делать, чтобы никогда не сомневаться в Боге?», - сообщают авторы проекта.

Видеоролики будут выходить раз месяц на канале «Наша Лепта» на Youtube.