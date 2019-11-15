В 2019 году ремонт дорог в Одесской области, скорее всего, не будет выполняться за счет превышения таможенных платежей. Об этом журналистам во время своей первой на момент назначения пресс-конференции сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает Радио Свобода.

«В этом году, насколько нам известно, таможенный эксперимент в Одесской области, к сожалению, не будет продолжаться. К сожалению для нас, поскольку он был довольно успешным и позволил реализацию проекту трассы Одесса - Рени», - отметил Куцый.

Он также сообщил, что в государственном бюджете на 2020 год на ремонт дорог в Одесской области выделили 900 млн гривен. В 2019 объем финансирования дорожного ремонта составлял 630 млн. Всего в Одесской области около 6000 километров автодорог.

Таможенный эксперимент заключается в направлении половины суммы от перевыполнения общего объема ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей в спецфонд областных бюджетов тех регионов, где находится таможня. Финансировать из этого фонда можно только реконструкцию и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

25 октября 2019 о продлении эксперимента президента Владимира Зеленского и председателя правительства Алексея Гончарука официально просил Одесский областной совет. Как говорится в их обращении, в течение 2017 «таможенный эксперимент» аккумулировал в местных бюджетах 12,3 миллиарда гривен. В Одесской области часть этих денег, а именно 2,35 миллиарда гривен потратили на ремонт 256 километров дорог.

В 2018 году объем финансирования таких спецфондов составлял 42,5 миллиарда, а в 2019 - ожидают наполнения до 50 млрд. Одесское участие в эксперименте, судя по открытой информации, уже было меньше - в 2018 году «таможенный эксперимент» принес региону только 1,3 миллиарда.