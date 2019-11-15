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Польская PGNiG после получения необходимых корпоративных решений подала в «Газпром» и «Газпром экспорт» заявление о нежелании продлевать контракт на закупку газа после 2022 года, сообщила польская компания.

Контракт был заключен 25 сентября 1996 года. В соответствии с положениями контракта (газ транспортируется по газопроводу «Ямал-Европа», - ред.), за три года до предполагаемого расторжения контракта, то есть до 31 декабря 2019 года, стороны обязаны представить декларацию о сотрудничестве после 2022 года, передает Интерфакс.

«В соответствии со стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов и реализации стратегии PGNiG, в последние четыре года компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации направлений получения природного газа в Польшу», - приводятся в сообщении слова главы PGNiG Петра Возняка.

Отмечается, что PGNiG заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и приобретает месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе, что «в сочетании с деятельностью оператора газотранспортной системы в области расширения газопровода позволяет завершить контракт в установленные сроки в соответствии с его положениями».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Польша намерена увеличивать закупки американского СПГ. По заявлению национальной госкомпании PGNiG, он обходится на 20–30% дешевле, чем трубопроводный газ «Газпрома». Импортер планирует нарастить объемы после 2022 года. Тогда как раз истечет долгосрочный контракт с «Газпромом». В первом полугодии Польша уже сократила закупки у «Газпрома» на 28% - до 4,3 млрд кубометров.

Ранее также сообщалось, что Польша намерена перепродавать Украине американский сжиженный природный газ.
ForUm

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