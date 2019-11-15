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До апреля 2020 года на 10 станциях столичного метро намерены запустить 4G Internet. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник киевского городского головы Максим Бахматов.

Он отметил, что уже проведены переговоры и согласована общая схема имплементации поэтапного внедрения 4G в метро с Ключевыми операторами Vodafone, Kyivstar, Lifecell. «Сроки. I квартал 2020: старт работы 4G Internet на станции метро Академгородок, Житомирская, Святошин, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи, Лукьяновская; конец 2020 - начало 2021: все станции и тоннели», - сообщил Бахматов.

По его словам, сейчас КП «Киевский метрополитен» должно подготовить технические условия по проекту, а Киевский городской совет утвердить тарифы за телекоммуникационный доступ к коммунальным объектам транспорта города.

 
ForUm

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