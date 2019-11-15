В Ривненской области раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА).

«В трех метрах от административного здания Рафаловского карьера археологи раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов УПА. Они погибли во время Второй мировой войны», - сообщила пресс-служба Володимирецкой РГА.

Нашли 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. «Хоронили их, скорее всего, в 5 этапов, ведь остатки лежат не на одной глубине. Головы все побитые, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два кольца, расческу и пуговицы», - говорится в сообщении.

По свидетельствам жителей села Иванчи, в 80-х годах при сооружении админздания Рафаловского карьера строители наткнулись на могилу, о чем сообщили в областной центр. Однако власть «приказала все закопать, закатать асфальтом и не вспоминать».

Все найденные останки эксгумируют с возможностью идентификации после перезахоронения.