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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался в Киеве с американским лоббистом Брайаном Ланза, который помогал снять американские санкции с российского олигарха Олега Дерипаски.

Встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане «Гудман» на улице Жилянской, сообщает Украинская правда.

Сначала Ланза проводил время в компании помощницы Ермака, а около 22:00 к ним присоединился и сам помощник Зеленского.

О чем говорили Ермак и приближенный к Дональду Трампа лоббист, не известно.  

Ранее СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.

До этого Ланза был советником Трампа во время его президентской избирательной кампании. Как сообщают американские СМИ, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.

Ранее журналисты программы «Схемы» сообщали, что Андрей Ермак имеет деловые отношения с россиянином Рахамимом Емануиловим. В свою очередь Емануилов через российский «Интерпромбанк» имеет связи с членом правящей партии «Единая Россия» и сенатором от Камчатки Валерием Пономаревым.

А последний является зятем заместителя аппарата правительства России Сергея Приходько. Того самого, который отдыхал на яхте с Дерипаской, когда олигарха сопровождала скандальная эскорт-работница Анастасия Рыбка.
ForUm

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