Посольство Украины передало японской стороне ноту в связи с участием «представителей» так называемой «ДНР» в «9-м кубке мира по каратэ», организованном частной организацией, сообщает пресс-служба диппредставительства.

Отмечается, что 12 ноября в информационном пространстве появились сообщения об участии «представителей» так называемой «ДНР» в «9-м кубке мира по каратэ», проведенного «Всемирной федерацией каратеномити» в Токио 7-10 ноября 2019.

«В связи с этим в тот же день посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта. Во время разговора с представителем секретариата этой организации в последним был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны. Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия.

Посольство Украины подчеркнуло, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований.

При этом в посольстве отметили, что «Всемирная федерация каратеномити» является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.