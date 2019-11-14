также в разделеОбщество
Нацсовет проверит NewsOne из-за высказываний о «восставшем Донбассе» 2
Футбольный эксперт Дмитрий Торнер: В СБУ и МВД часто не понимают разницу между «Пари матч» и УНЛ 10
МН17: Следствие подтвердило ежедневные контакты ФСБ с боевиками «ДНР» 19
Дело по Приватбанку передали в НАБУ 14
Адвокат рассказал, за что задержали мужа нардепки Скороход 52
Дещица: Дело Мазура – в подвешенном состоянии 21
Медведчук: Встреча в «нормандском формате» напрямую зависит от выполнения Минских соглашений 20
Сытник: Онищенко могут экстрадировать из Испании уже в декабре 17
Суд арестовал €500 тысяч на счету Онищенко 23
ООН назвала конфликт на Донбассе самым «старым» в мире 29
В районе Петровского начали разминирование 47
Баканов посоветовал нардепам работать в Раде, а не «сидеть» в телефонах 14
Юрист: Перспективы дела судей Оружного админсуда весьма сомнительны 55
«Слуга народа» задекларировала свою «бесценную» кошку 49
Баканов: У СБУ нет доказательств проплаты акций «Нет капитуляции» 19
США передадут Украине еще 3 патрульных катера 22
Труба считает, что без него дела против Порошенко развалятся 84
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о бронежилетах 18

Посольство Украины передало японской стороне ноту в связи с участием «представителей» так называемой «ДНР» в «9-м кубке мира по каратэ», организованном частной организацией, сообщает пресс-служба диппредставительства.

Отмечается, что 12 ноября в информационном пространстве появились сообщения об участии «представителей» так называемой «ДНР» в «9-м кубке мира по каратэ», проведенного «Всемирной федерацией каратеномити» в Токио 7-10 ноября 2019.

«В связи с этим в тот же день посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта. Во время разговора с представителем секретариата этой организации в последним был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны. Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия.

Посольство Украины подчеркнуло, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований.

При этом в посольстве отметили, что «Всемирная федерация каратеномити» является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги