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Пришло время начать украинско-венгерский диалог на высшем уровне, заявил председатель комитета по иностранным делам парламента после того, как орган провел заседание во вторник. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Hirado.

Венгрия готова «перевернуть новую страницу» в отношениях с Украиной, заявил журналистам председатель комитета Жолт Немет, депутат от правящей партии «Фидес».

Немет приветствовал избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины и несколько достижений, сделанных с тех пор по ряду венгерских вопросов, таких как вопросы двойного гражданства.

В то же время Немет выразил сожаление по поводу того, что у Василия Брензовича, председателя Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС), больше нет мандата в Верховной раде.

Говоря об украинских законах об образовании и языке, Немет также заявил: он жалеет, что «права венгров на Закарпатье не были восстановлены».

В свою очередь государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Левенте Мадьяр заявил, что Венгрия заинтересована в восстановлении стабильности и безопасности в Украине, поскольку война дестабилизировала весь регион с геополитическими последствиями.

«Мы помогаем Украине, насколько это возможно», - сказал он, напомнив о 100 млн  евро, выделенных на поддержку усилий Украины по восстановлению страны. Теперь пора Украине ответить на «доброжелательную дружественность» Венгрии, добавил он.

«Если при предыдущей администрации это оказалось невозможным, надеемся, конструктивный диалог может быть открыт с действующей, и вопросы могут быть урегулированы, даже если не все сразу», - сказал он.
ForUm

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