Представительство президента в Крыму планирует частично переехать в Киев. При этом в Херсоне останется тактическое подразделение для оказания услуг и помощи крымчанам, заявил постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

По его данным, в Херсоне не удастся решить все крымские вопросы, передает 112 Украина.

«Все, кто работают сейчас по Крыму, находятся в Киеве. В Киеве находятся все представительства международных организаций, посольства иностранных государств, с которыми мы уже имеем установленные хорошие отношения и только планируем их распространять и углублять. Киев – это Верховная Рада Украины и законотворчество, Офис президента и законотворческие инициативы, Комиссия по вопросам правовой реформы, Кабинет министров Украины и другие центральные органы исполнительной власти. То есть возможность ставить вопрос Крыма на общегосударственный порядок дня. Находясь в другом городе, мы теряем в оперативности», - сказал Кориневич.

Он добавил, что вопрос Крыма на международном уровне «не будет решаться в областном центре».

В Херсоне будут продолжать содействовать в выдаче документов крымчанам, поступлению в высшие учебные заведения или предоставлению жилья и защиты прав крымчан, которые через КПВВ выехали за пределы аннексированного Крыма.

При этом по данным Кориневича, на переезд представительства в Киев почти ничего не потратят. Также в связи с переездом в представительстве увеличат предельную численность ставок с 28 до 35.

«Всего лишь несколько миллионов в целом в год уходит на Представительство президента в АР Крым, тогда как на один телеканал может идти 50-60 млн грн», - сказал Кориневич

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года на то время президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. РФ отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

После аннексии Крыма Россией на полуострове регулярно проходят обыски и допросы местного населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».