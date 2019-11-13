Группировка «ДНР» запретила представителям СМИ посещать подразделения своих незаконных вооруженных формирований, сообщают «Новости Донбасса».
«Представитель пресс-службы народной милиции «ДНР», сегодня, в 09:45, сообщил, что с 13 ноября 2019 года выезд журналистов в подразделения «НМ ДНР» запрещен», — написал в своем Telegram-канале корреспондент российского телеканала «Россия 1» Александр Сладков.
Он отметил, что теперь всю видеоинформацию будет представлять сама пресс-служба.
По словам Сладкова, формальная причина — опасение за безопасность сотрудников СМИ.
Он напомнил, что два дня назад пресс-служба «народной милиции» заявила о попадании под обстрел съемочной группы ВГТРК, куда входит «Россия 1». В самом медиахолдинге эту информацию опровергли.
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