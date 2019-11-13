9 ноября в Новгороде-Северском полицейские остановили автомобиль с четырьмя мужчинами. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили около ста килограммов расфасованного в мешки мяса животного, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Специалисты Новгород-Северской районной государственной больницы ветеринарной медицины подтвердили, что изъятое мясо, вероятно, лосиное. Животное на момент гибели достигло двухлетнего возраста.

Кроме мешков с мясом, полиция обнаружила в автомобиле четыре зарегистрированных охотничьи ружья с патронами, топоры и ножи, два рюкзака с остатками мяса и костей. Все это правоохранители изъяли, УАЗ браконьеров доставлен в полицию.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота), что наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет с конфискацией орудий и средств охоты и всего добытого.

На следующий день в полицию сообщили о еще одном убитом лосе. На этот раз тушу животного весом около 400 кг обнаружили в лесу в Бахмачском районе. По данному факту незаконной охоты также открыто уголовное производство. Правоохранители работают над установлением причастных лиц.

Полиция в очередной раз напоминает: охота на лосей строго запрещена, ведь эти животные внесены в Красную книгу Украины.