Обвинительный акт в отношении прокурора отдела прокуратуры Хмельницкой области, которого обвиняют в получении неправомерной выгоды в сумме 67 тысяч гривен за информацию об обысках и других следственных действиях, направлен в суд. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что прокурор получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 67 тыс. гривен в обмен на информацию о месте и времени проведения обысков в уголовном производстве, где он осуществлял процессуальное руководство.

В случае доказательства вины прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.