На Херсонщине в день 10-й годовщины обретения мощей преподобной Евтропии Херсонской состоялись праздничные богослужения.

Фото: Херсонская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Херсонской епархии.

11 ноября, накануне празднования годовщины обретения мощей преподобной Евтропии Херсонской, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон и епископ Хотинский Вениамин совершили праздничное Всенощное бдение в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона.

«12 ноября в день 10-летия обретения мощей преподобной Евтропии Херсонской, в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона митрополит Херсонский и Таврический Иоанн возглавил праздничную Божественную Литургию. Ему сослужили представители епископата и духовенства»,- сообщили в пресс-службе епархии.

По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг кафедрального собора, во время которого была совершена заупокойная лития на могиле митрополита Леонтия (Гудимова).

Митрополит Иоанн поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал, чтобы по молитвам преподобной Евтропии мы укреплялись в вере и любви к Богу и ближним.

*** Преподобная Евтропия (Исаенкова) Херсонская (1863 - 1968), монахиня, местночтимая святая Херсонской епархии.

В 12 лет была взята на воспитание женской монашеской общиной в Алешковской Слободе Таврической губернии.

Екатерина приняла монашеский постриг с именем в честь св. мученицы Евтропии Александрийской. Ее монашеским послушанием было чтение и пение на клиросе.

Скончалась 29 марта 1968 года, в возрасте 105 лет. На ее могилке многие получали для себя благодатную помощь и исцеления.

12 ноября 2009 года были обретены мощи монахини Евтропии, которые были перенесены в Свято-Духовский кафедральный собор города Херсона, где они находятся и поныне.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 декабря 2010 года монахиня Евтропия причислена к лику местночтимых святых Херсонской епархии. 9 августа 2011 года в Свято-Духовском кафедральном соборе г. Херсона состоялась канонизация преподобной Евтропии Херсонской.