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Запасов питьевой воды для нужд населения Крыма хватит до марта 2020 года. Об этом 12 ноября журналистам сообщил российский вице-премьер оккупационного правительства Крыма Андрей Рюмшин, сообщает Крым.Реалии.

«Мы сегодня имеем запасы до марта. Но у нас осадки пойдут в ноябре-декабре, плюс снежные январь и февраль», – отметил Рюмшин.

Он уточнил, что введение ограничений в подаче воды для населения не планируется.

Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что теплая осень с минимальными осадками привела к засухе и пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова.

 
ForUm

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