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Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины», который Верховная Рада приняла 17 октября. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Закон имеет целью приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского Союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - говорится в сообщении.

Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины, заявили в ОП.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины, в частности, дает определение терминов: «контрафактные товары», «пиратские товары», «товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности».

Документ также предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя или товарам, изготовленным лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, особенно если их количество превышает оговоренное между этой лицом и правообладателем.

Кроме того, закон устанавливает особенности приостановлении таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
ForUm

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