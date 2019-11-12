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В Национальном банке не владеют информацией, кого именно из действующих должностных лиц НБУ задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках дела о завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита VAB Банку.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу НБУ.

«Сейчас у нас нет такой информации (о задержании действующих должностных лиц Национального банка. – ред.). Мы выясняем обстоятельства», - заявили в пресс-службе.

Также в НБУ пообещали вскоре предоставить комментарий по задержанию главы правления Райффайзен банка Аваль и бывшего заместителя экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой Александра Писарука.

«Мы ожидаем юридический комментарий наших специалистов по обстоятельствам вручения подозрения», - сообщили у регулятора.

Напомним,  11 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Национальным банком Украины VAB Банку, в том числе бывших и действующих чиновников НБУ.
ForUm

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