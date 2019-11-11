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НАК «Нафтогаз Украины» выполнила проверку всех пограничных газоизмерительных станций (ГИС), кроме «Суджи», расположенной на границе между Сумской и Курской областями. Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы уже выполнили проверку всех пограничных газоизмерительных станций, кроме «Суджи», расположенной на границе между Сумской и Курской областями. Сначала Газпром предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты», - отметил  он.

По его словам, согласно взаимным обязательствам Украина и Россия должны ежегодно допускать представителей друг друга к проверке работы газоизмерительных станций. «Очень подозрительно выглядит неготовность Газпрома допустить специалистов «Укртрансгаза» к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу», - отметил глава НАК.

Коболев отметил, что отсутствие согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению «старых песен о кражах газа». «Если проверка на «Судже» так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны», - подчеркнул он. Глава Нафтогаза напомнил, что украинская ГТС остается наиболее гибким и надежным маршрутом поставок газа в Европу (аварийность намного меньше, чем на русской трубе). «Тем более удивляет поведение Газпрома в связи с ситуацией с проверкой «Суджи», через которую идет более 70% российского транзита по украинской территории», - добавил он.

 
ForUm

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