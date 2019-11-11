Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» добилась ареста счетов эмитента еврооблигаций Газпрома в японских иенах, что фактически запрещает GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу российского монополиста. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций Газпрома, передает УНИАН.

«Нафтогаз добился ареста в отношении SPV-компании для выпуска еврооблигаций российского монополиста в японских иенах - GazAsia Capital S.A.», - сказано в сообщении.

В компании отметили, что Газпрому все дороже обходится невыполнение решений Стокгольмского арбитража. Даже учитывая огромные запасы газа, без внешних заимствований российский монополист не может выполнять собственные инвестиционные программы. «Если Газпром еще некоторое время будет игнорировать решение международного арбитража, играть в несознанку и не замечать аресты своих активов, то единственной его надеждой останутся государственные дотации», - говорится в сообщении.

В Нафтогазе пояснили, что сейчас Газпром задолжал Нафтогазу почти 3 миллиарда долларов и еще более 12 миллиардов долларов требуются в новом арбитраже. В ряде иностранных юрисдикций ведется судебная работа по признанию и принудительному исполнению решений арбитража.

«На сегодня в качестве обеспечительной меры Газпром по решению суда уже уплатил 345 миллионов долларов, а именно: 200 миллионов долларов английский коммерческий суд обязал Газпром уплатить на депозитный счет суда в качестве гарантии исполнения судебного решения. 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream заморозил тот же суд летом этого года», - отметила пресс-служба НАК.

Отмечается, что английский коммерческий суд уже арестовал 51% акций швейцарской компании Nord Stream AG, которые принадлежат «Газпрому» и физически находятся в Англии. Также обязал российского монополиста не совершать каких-либо действий в Нидерландах, направленных на вывод, сокрытие или усложнение взыскания более 50% акций нидерландской компании Blue Stream Pipeline Company BV, которые ему принадлежат.

Как известно, 28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску Нафтогаза по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые Газпром должен компенсировать Нафтогазу за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам Газпрома и Нафтогаза по контракту на поставку газа Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.

После этого Газпром отказался поставлять газ в Украину.

Нафтогаз расценил отказ Газпрома от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Все средства российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.