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В результате столкновения в суде на столичном Печерске в управление полиции доставили пять человек, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сегодня во время судебного заседания в помещении суда на улице Московской произошла стычка между представителями религиозной организации и работниками суда.

По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пыталась попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда. Для прекращения конфликта полиция применила слезоточивый газ.

Пять активных участников происшествия правоохранители доставили в управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента.

По данным СМИ, суд рассматривал иск Филарета против ПЦУ.
ForUm

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