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Главная военная прокуратура зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины по факту нанесения Министерством обороны Украины 173 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, сотрудники Минобороны в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательное условие по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн.

Указанные действия являются нарушением требований Закона Украины «О государственном оборонном заказе» и Порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по этим договорам, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины. При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
ForUm

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