Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Белый дом может обнародовать стенограмму «еще одного разговора» с украинским коллегой Владимиром Зеленским уже 12 ноября.
Как сообщает Reuters, об этом Трамп сказал журналистам на авиабазе Эндрюс перед своим отбытием в город Таскалуса, штат Алабама.
«Скоро будет обнародована еще одна стенограмма, что очень важно. Я дам вам еще одну стенограмму, у меня было два телефонных разговора с президентом Украины», — заявил Трамп.
Скорее всего, под «еще одним разговором» подразумевается телефонный звонок Трампа Зеленскому 21 апреля — сразу после того, как в Украине были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Известно лишь то, что тогда президент США поздравил Зеленского с победой. И хотя о других деталях разговора публичной информации нет, издание Politico предполагает, что речь могла идти и о коррупции в Украине.
Впервые о намерениях обнародовать стенограмму другого разговора с президентом Украины Трамп заявил в пятницу 8 ноября.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
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