также в разделеПолитика
Мазура отдали на поруки украинскому консулу 8
Партия Слуга народа будет участвовать в выборах в ОТГ 13
Арахамия заявил о досрочном роспуске Рады 33
Глава МИД Польши отреагировал на задержание Мазура 35
«Слуги народа» избрали нового главу партии 41
Разумков сложил полномочия главы «Слуги народа» 22
Партию «Слуга народа» может возглавить Корниенко 30
Минветеранов призвало Интерпол не становиться инструментом Кремля в деле Мазура 15
Сивохо сомневается в правдивости соцопроса жителей ОРДЛО 72
ОПЗЖ: Внедряя «стандарты новостей», власть вводит полную цензуру в СМИ 26
«Оппозиционная платформа – За жизнь» поддержала разведение сил в районе Петровского 28
В Польше по запросу РФ задержали украинского активиста и ветерана 73
Экс-депутат Залищук стала советницей Гончарука 29
Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка 23
Социологи узнали об отношении жителей ОРДЛО к Зеленскому 61
Россия приветствует разведение сил на Донбассе 40
Зеленский подписал указ о проведении реформ по укреплению государства 19
Гончарук прокомментировал заявления о влиянии олигархов на украинскую власть 23

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Белый дом может обнародовать стенограмму «еще одного разговора» с украинским коллегой Владимиром Зеленским уже 12 ноября.

Как сообщает Reuters, об этом Трамп сказал журналистам на авиабазе Эндрюс перед своим отбытием в город Таскалуса, штат Алабама.

«Скоро будет обнародована еще одна стенограмма, что очень важно. Я дам вам еще одну стенограмму, у меня было два телефонных разговора с президентом Украины», — заявил Трамп.

Скорее всего, под «еще одним разговором» подразумевается телефонный звонок Трампа Зеленскому 21 апреля — сразу после того, как в Украине были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Известно лишь то, что тогда президент США поздравил Зеленского с победой. И хотя о других деталях разговора публичной информации нет, издание Politico предполагает, что речь могла идти и о коррупции в Украине.

Впервые о намерениях обнародовать стенограмму другого разговора с президентом Украины Трамп заявил в пятницу 8 ноября.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3456 грн.
13
Теги