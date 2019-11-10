Как сообщает Reuters, об этом Трамп сказал журналистам на авиабазе Эндрюс перед своим отбытием в город Таскалуса, штат Алабама.

«Скоро будет обнародована еще одна стенограмма, что очень важно. Я дам вам еще одну стенограмму, у меня было два телефонных разговора с президентом Украины», — заявил Трамп.

Скорее всего, под «еще одним разговором» подразумевается телефонный звонок Трампа Зеленскому 21 апреля — сразу после того, как в Украине были объявлены предварительные результаты президентских выборов. Известно лишь то, что тогда президент США поздравил Зеленского с победой. И хотя о других деталях разговора публичной информации нет, издание Politico предполагает, что речь могла идти и о коррупции в Украине.

Впервые о намерениях обнародовать стенограмму другого разговора с президентом Украины Трамп заявил в пятницу 8 ноября.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.