В понедельник, 11 ноября, на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
«11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00. Как сообщили в КК Киевавтодор, будут выполнять текущий ремонт покрытия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что работы будут выполняться в направлении Троещины.
Напомним, в КГГА объяснили громкий звук на Шулявском мосту, который напугал жителей.
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