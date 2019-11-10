В понедельник, 11 ноября, на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00. Как сообщили в КК Киевавтодор, будут выполнять текущий ремонт покрытия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы будут выполняться в направлении Троещины.

Напомним, в КГГА объяснили громкий звук на Шулявском мосту, который напугал жителей.