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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства почти довело до конца создание ракеты для полетов на Луну.

Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

«Первая ступень ракеты SLS высотой 212 футов (65 метров) со всеми четырьмя присоединенными двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как NASA построила носитель Saturn V для корабля Аполлон», - сказал он.

Так, в 2024 году планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion на Луну.

Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжелой ракеты SLS. Аналогичные установки уже были использованы на космическом корабле Space Shuttle.
ForUm

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