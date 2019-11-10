Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства почти довело до конца создание ракеты для полетов на Луну.

Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

«Первая ступень ракеты SLS высотой 212 футов (65 метров) со всеми четырьмя присоединенными двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как NASA построила носитель Saturn V для корабля Аполлон», - сказал он.

Так, в 2024 году планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion на Луну.

Measuring at 212 feet from end to end, the @NASA_SLS core stage with all four RS-25 engines attached is the largest rocket stage @NASA has built since the Saturn V stages for Apollo. Excited to see it in person at #NASAMichoud in New Orleans next month! https://t.co/XXryBXduwI pic.twitter.com/H5XuvMvCdh — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 8 ноября 2019 г.

Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжелой ракеты SLS. Аналогичные установки уже были использованы на космическом корабле Space Shuttle.