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9 ноября вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия неподалеку Водяного, Невельского, Красногоровки, Талаковки, Гнутово, Березовой, Песков, Павлополя, Майорска, Новолуганского и Крымского.

Вчера, 9 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Напомним, в субботу, 9 ноября, началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.
ForUm

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