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Украинские войска готовы быстро вернуться на позиции разведения сил и средств в Петровском, в случае обстрела и провокаций со стороны боевиков.

Об этом сообщил командующий Операции объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

По его словам, украинские войска уже имеют опыт с 2016 года, когда пришлось оперативно реагировать и возвращать силы на разведенные участки.

«В 2016 году уже было разведение на этом участке. Но противник двигался вперед, и украинская сторона вновь заняла эти позиции. Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад. Если будут обстрел противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции. Другие участки ни в минском, ни в нормандском формате для процесса разведения не обсуждались», — сообщил Бондарь.

Напомним, в субботу, 9 ноября, в Петровском на Донбассе началось разведение сил и средств.
ForUm

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