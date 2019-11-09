также в разделеОбщество
Боевики заявили о завершении отвода войск в Петровском 14
Штаб ООС: Украинские войска быстро вернутся на позиции в случае срыва разведения боевиками 13
На Донбассе с начала суток - без обстрелов 10
НАБУ изъяло в Минобороны 15 томов документов по делу с «Богданом» 13
У Петровского началось разведение сил 56
В штабе ООС готовы к разведению сил в Петровском 34
Сегодня в Украине отмечают День украинской письменности и языка 16
Украинец во время поездки в Россию попал в поле зрения ФСБ 25
8 ноября. Картина дня 19
«Судья побоялась»: Супрун проиграла суд Дубинскому 46
The New York Times изменила фото с картой Украины без Крыма 122
В Украине потеплеет до +22 40
На должность главы УИНП остались 8 претендентов 19
«Прямой» извинился за неудачную шутку с «нападением» 23
Антикоррупционный суд начал слушать дело Насирова 16
Горбатюк пошел в суд из-за увольнения из ГПУ 29
Апелляционный суд запретил переименовать улицу в Херсоне именем Гандзюк 25
НБУ: Задержанная на взятке сотрудница не отвечала за выдачу лицензий 32

В воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается ухудшение видимости в связи с туманом. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным украинских синоптиков, до конца субботы, 9 ноября, а также ночью и в первой половине дня воскресенья, 10 ноября, на всей территории Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.

Также осложнение погодных условий, а именно туман, прогнозируется завтра в Киеве и Киевской области. В столице видимость также ухудшится до 200-500 метров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/лето/осень
2601 грн.
19
Теги