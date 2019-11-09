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С начала текущих суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня со стороны противника пока не фиксировалось. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Александр Мотузяник.

«С начала суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 9 ноября, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, нарушений режима прекращения огня со стороны противника пока не фиксировалось, боевых потерь в рядах наших войск нет», - сообщил он.

Напомним, сегодня в районе населенного пункта Богдановка украинские военные и российско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали разведение сил и средств.
ForUm

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