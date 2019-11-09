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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна готова вывести войска из Сирии только после того, как это сделают другие государства.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не выйдут другие страны», — сказал турецкий президент.

Кроме того, по словам Эрдогана, Турция готова продолжать свою военную операцию, пока все курдские боевики не покинут регион.

Также в Министерстве обороны Турции сообщили о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией вдоль 88-километрового восточного участка границы.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция является важным союзником альянса, и ее не стоит оттуда исключать.
ForUm

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