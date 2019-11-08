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В Харькове в многоэтажке на улице 23 Августа мужчина подорвал себя гранатой, сообщает пресс-служба полиции харьковской области.

Информация о происшествии поступила в полицию 8 ноября около 08:00. Тело 23-летнего мужчины обнаружила на балконе его бабушка.

Следователем сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства смерти мужчины.
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