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Посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий призвал депутатов Европарламента остановить попытки исключить «Северный поток-2» из-под действия положений 3-го Энергетического пакета ЕС. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Призвал защитить верховенство права, энергетическую безопасность Европы и остановить «Северный поток-2». Намерение исключить «Северный поток-2» из 3-го Энергетического пакета нарушает законодательство ЕС, солидарность и поощряет Россию отвергать правила, заниматься шантажом и нарушать обязательства», - отметил он.

Напомним, немецкая правящая коалиция разработала закон, который должен был защитить строящийся газопровод «Северный поток-2» от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС. 

8 ноября немецкий Бундестаг не смог проголосовать за внесенный правительством законопроект из-за отсутствия кворума.
ForUm

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