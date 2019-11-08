Посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий призвал депутатов Европарламента остановить попытки исключить «Северный поток-2» из-под действия положений 3-го Энергетического пакета ЕС. Об этом дипломат написал в Twitter.
«Призвал защитить верховенство права, энергетическую безопасность Европы и остановить «Северный поток-2». Намерение исключить «Северный поток-2» из 3-го Энергетического пакета нарушает законодательство ЕС, солидарность и поощряет Россию отвергать правила, заниматься шантажом и нарушать обязательства», - отметил он.
Напомним, немецкая правящая коалиция разработала закон, который должен был защитить строящийся газопровод «Северный поток-2» от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.
8 ноября немецкий Бундестаг не смог проголосовать за внесенный правительством законопроект из-за отсутствия кворума.
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