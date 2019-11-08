В течение трех месяцев на оккупированных территориях появятся сигналы украинских телеканалов.
Об этом в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пообещал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает ТСН.
Он уточнил, что уже состоялось тестирование сигнала - он может охватить до 80% оккупированных территорий.
Как именно это будет происходить, Бородянский пока держит в тайне.
Министр отметил, что будет создан новый государственный информационно-развлекательный телеканал на базе UATV. Он будет вещать на двух языках – украинском и русском.
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